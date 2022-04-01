شاهد..بوتين يستخدم ورقته الرابحة ضد اوروبا

العالم - خاص بالعالم

الرئيس الروسي اشهر سلاح الغاز في وجه اوروبا ليلعب اهم اوراقه عبر توقيعه على مرسوم حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

وقال الرئيس الروسي فلادمير بوتين: "أن يفتحوا حسابات بالروبل في البنوك الروسية، ومن هذه الحسابات سيتم سداد المدفوعات المستحقة لإمدادات الغاز ابتداء من أبريل نيسان اذا رفض مشترو الغاز الطبيعي في الدول غير الصديقة لروسيا شراء الغاز الروسي بالروبل فقد خرقوا العقود المبرمة، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية. لا أحد يبيعنا أي شيء بالمجان، ونحن لن نقوم بأية أعمال خيرية كذلك".



من جانب اخر فرضت روسيا عقوبات على القادة الأوروبيين ومعظم نواب الاتحاد قضت بمنعهم من دخول أراضيها ردا على العقوبات التي استهدفتها بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، ان القيود تشمل أكبر قادة الاتحاد الأوروبي وبينهم عدد من المفوضين الأوروبيين ورؤساء هيئات عسكرية أوروبية، إضافة إلى غالبية نواب البرلمان الأوروبي المناهضين لروسيا.

بدوره أكد مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الروسية أن تصرفات الاتحاد الأوروبي لن تمر دون رد، مضيفا أن 'عقوبات بروكسل ضد روسيا تؤثر سلبا على الحياة اليومية للأوروبيين العاديين.

بالمقابل واثر القرارات الروسية أعلنت حكومتا فرنسا وألمانيا، أن البلدين يستعدان لاحتمال توقف روسيا عن تسليم الغاز، قائلتين إنها تعارضان دفع ثمن الإمدادات بالروبل.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني روبرت هابيك في برلين، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إنه من الممكن أن يستجد الوضع، بحيث لن يعود هناك فيه غاز روسي داعيا إلى الاستعداد لهذه السيناريوهات.