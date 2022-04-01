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آلاف المصلين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

آلاف المصلين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

لبى آلاف المواطنين نداء الفجر العظيم “فجر سيف القدس”، فجر اليوم الجمعة، بأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الآلاف من الأشخاص وصلوا الأقصى من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، والقدس، لإداء صلاة الفجر، تلبية لنداء “فجر سيف القدس”، رغم قيود الاحتلال التي تسعى لمنع هذه الحملة، التي بدأت منذ أشهر.

وتأتي حملة “الفجر العظيم”، للتأكيد على حماية المقدسات الإسلامية بما فيها القدس، والمسجد الأقصى، من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنيه، المدعومتان من حكومة نفتالي بينت، في إطار تهويد المدينة والسيطرة على المقدسات.

وتشهد مدينة القدس، وأحياؤها، توترًا متصاعدا مع قوات الاحتلال، في ظل الاقتحامات المتكررة لباحات الأقصى ومحاولات طرد المقدسيين والسيطرة على منازلهم، لصالح المستوطنين والاستيطان.

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