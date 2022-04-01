شاهد.. القوات الأوكرانية تقصف الأراضي الروسية

العالم - خاص بالعالم

وفي أحدث الهجمات الاوكرانية أعلنت مصادر روسية ان مروحيات أوكرانية تتسللت إلى الأراضي الروسية وقصفت مستودعا للنفط في مدينة حدودية، وقال رئيس مقاطعة بيلغورود الروسية، ان الحريق اندلع في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال إن الوضع في الجنوب ومنطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة، وأكد مجددا أن روسيا تحشد قواتها بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية دفعت الروس للتراجع من كييف وتشرنيهيف.

وفي مؤشر نادر على وجود شقاق داخلي، أعلن زيلينسكي إقالة اثنين من كبار أعضاء جهاز الأمن لأنهما خائنان، وهما رئيس الأمن الداخلي وكذلك رئيس فرع الجهاز في منطقة خيرسون، ولم يقدم اي تفاصيل اضافية حول الموضوع.

على الجانب الآخر يواصل الجيش الروسي ضرب المواقع الاوكرانية وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن قصف الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي 52 منشأة عسكرية أوكرانية، كذلك أعلنت عن إسقاط مروحية أوكرانية وثماني طائرات مسيرة، وتدمير خمسة مستودعات للذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية لأوكرانيا ومستودع للوقود ومواد التشحيم بأسلحة فائقة الدقة.

وقال الجيش الروسي انه استولى في منطقة مدينة (إيزيوم) بمحافظة خاركوف الأوكرانية على مدرعة أوكرانية، نادرة جدا أطلقت عليها تسمية 'تريتون' (البرمائي)، وهي مركبة من انتاج الشركات الخاصة قامت بتصنيعها في كييف لتستخدم في القوات البرية الاوكرانية.

وفيما يتواصل القتال فان كييف تتهم موسكو باستهداف المدنيين، وتقول روسيا إنها تنفذ 'عملية خاصة' لنزع سلاح جارتها واستئصال النازية فيها.