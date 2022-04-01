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شاهد..يوم الجمهورية الإسلامية في سطور..

الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

يصادف اليوم ذكرى تأسيس الجمهورية الإسلامية الذي جاء بعد استفتاء شعبي كبير في إيران وافق من خلال أغلبية الشعب الإيراني على اعتماد النظام الإسلامي في البلاد.

العالم - مراسلون

هذه المشاهد تعود للعام 1979 في إيران، ففي مثل هذا اليوم من ذاك العام شارك الإيرانيون في استفتاء شعبي كبير اختاروا من خلاله نظام الجمهورية الإسلامية ليكون اساس إدارة البلاد، بعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة مفجرها الإمام الخميني الراحل قدس سره.

أعداد كبيرة من ابناء الشعب الايراني شاركوا في الاستفتاء ليرسموا مستقبل بلادهم، وقد جاءت النتيجة بموافقة اكثر من 98 بالمئة من المستطلعة اراءهم على اعتماد نظام الجمهورية الاسلامية، وقد أصدر الإمام الخميني بعد إعلان نتائج الإنتخابات بياناً اعتبر فيها ذلك اليوم يوم استقرار حكم الله وأعلن تأسيس الجمهورية الإسلامية بشكل رسمي.

سنوات وسنوات مرت على ذلك اليوم، أيقن خلاها الإيرانيون صوابية قرارهم الذي اتخذوه، وها هم اليوم يحصدون، العزة والكرامة نتيجة لاختيارهم النظام الإسلامي، مؤكدين في كل مواقفهم على استمرارهم على النهج الإسلامي بكل مبادئه وقيمه التي تعاهدوا عليها منذ ان بزغت شمس الثورة الإسلامية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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