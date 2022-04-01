أحكام المؤبد على 16 مواطنا بحرينيا - 2014

العالم - لن ننسى

ولان هذه الاحكام على المواطنين هي على خلفية سياسية يشكك الحقوقيون في هذه الأحكام وفي سواها ما دام القضاء في البحرين غير نزيه .

ففي31 مارس 2014 / قضت المحكمة الجنائية الكبرى بالسجن المؤبد على 16 بحرينيا بتهمة الشروع في قتل شرطيين في منطقة عذاري القريبة من المنامة وقد تم الحكم أيضا على متهمين بالسجن 10 سنوات في نفس القضية التي تعود تفاصيلها إلى عام 2012 حيث تم الاعتداء على سيارة شرطة بالزجاجات الحارقة مما أدى إلى احتراقها وإصابة الشرطيين.

وأوضح المصدر القضائي "أن المتهمين هاجموا الشرطة بزجاجات المولوتوف في مارس 2014 قرب قرية عذاري القريبة من العاصمة المنامة".

جمعية الوفاق المعارضة، قالت إن إن هذه المحكمة تؤكد اختلال في ميزان العدالة التي تطلق عليها منظمات حقوقية ودولية بأنها زائفة في البحرين، متابعة "فيما لا زالت العدالة لا تطال قتلة ضحايا العنف الرسمي الذين يبرؤون في محاكمات تفتقد للنزاهة والشفافية".

ومن بين المحكومين بالمؤبد في القضية المعتقل أكبر علي الذي يبلغ من العمر (18 عاما) والذي سبق وإن وجهت له النيابة العامة تهما عدة في أكثر من 10 قضايا أمنية، ويواجه أحكاما بسجنه 34 عاما في بعض القضايا، ولازال يُحاكم بقضايا أخرى، وترتفع أحكام أكبر للسجن 59 سنة.

ونعى ائتلاف شباب ثورة 14 فبرایر نبأ التحاق القائد الميداني الشاب حسین أحمد شرف برکب شهداء ثورة الشعب البحریني المجیدة هذا الیوم الثلاثاء الأول من أبریل /نیسان 2014.

و جاء في البیان الذي أصدره الائتلاف بهذا الصدد: إنّ الشهید حسین أحمد شرف،البالغ من العمر عشرین عاماً وهو من بلدة العكر،استشهد متأثراً بجراحه إثر حریق اندلع في منزل التجأ إلیه خلال مطاردة أجهزة استخبارات العدو الخلیفيّ والمحتل السعودي له، وبسبب ممانعة هذه القوات،سیارات الدفاع المدني من الوصول إلی هذا المنزل وإخماد الحریق المندلع فیه.

وأوضح الائتلاف في بیانه:أنّ الشهید المجاهد حسین أحمد شرف کان من صفوة الثوّار الذین نذروا أعمارهم في سبیل إعلاء کلمة الحق والانتصار لعزّة الشعب وکرامته، وکانت له بصماتٌ واضحة في مسار الثورة ومقاومة الاحتلال.

ويستضيف برنامج" لن ننسى":

الناشط الحقوقي البحريني إبراهيم الدمستاني من جنيف

التفاصيل في الفيديو المرفق ...