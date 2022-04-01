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رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني يتحدث عن توقيع إسرائيل والإمارات اتفاقا تاريخيا للتجارة الحرة

الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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