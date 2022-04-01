رعد: حزب الله لا يمكنه مقاتلة الفاسدين لكن يمكنه التضييق عليهم وضبطهم ومعاقبتهم

العالم - لبنان

وقال رعد: "إننا من خلال تجربتنا التي أثمرت وأزهرت وأنتجت تحريرا وأمنا واستقرارا لبلدنا، قدمنا هذه المعادلة لتحقيق الانتصار. هذه المعادلة بأركانها الثلاثة هي ثلاثة أضلاع عندما يتواجدون سويا ويشكلون مثلث أمان، عندها لا أحد سيهزمنا في لبنان، وطالما أننا ملتزمون هذه المعادلة فلا شيء سيهزنا".



أضاف: نحن عنصر حماية وضمانة حماية لهذا البلد وأمنه وعنصر الاستقرار فيه، وهاجسنا دائما وسيبقى أن نحمي لبنان ومما يسيىء لشعبنا. نعم هناك فساد في الدولة ونريد أن نواصل العمل في عملية الإصلاح".



ورأى أن، طريقة مواجهة الفساد في الدولة تختلف عن طريقة مواجهة العدو الذي يتهددنا بالسلاح، موضحا ، بأن حزب الله لا يمكنه أن يقاتل الفاسدين في البلاد، لكن يمكنه أن يضيق عليهم ويضبطهم ويعاقبهم.

وقال: الفساد في لبنان يتلطى وراء كثير من الأغطية، وهو معشعش ومتشعب ومتماد"، معتبرا أن "الفساد في لبنان توزع طائفي، وأن من يملك وسائل إعلام أكتر يمتلك قدرة تحريض أكتر، ويلقي تهمه على الآخر، فالفساد في بلدنا ليس شيعيا ولا سنيا ولا مارونيا، الفساد لا طائفة له، لكن الفاسدين هم من يتلطون بالطوائف".