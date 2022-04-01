تقرير يكشف ماذا أكل الوزراء العرب على مائدة 'النقب' بغرفة النبيذ!

العالم - الاحتلال

وفي تقرير عن التحضيرات التي سبقت عقد القمة وخلالها، قالت الصحيفة الإسرائيلية إنه "لم يكن لدى العاملين في فندق Kedma Isrotel سوى عطلة نهاية الأسبوع للتحضير لقمة النقب والتي بدأت بعد ظهر يوم الأحد"، مشيرة إلى أنه "الخميس الماضي، بعد يوم من بدء وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد التواصل عبر الهاتف وإرسال الرسائل النصية إلى نظرائه في جميع أنحاء المنطقة، اتصلت وزارة الخارجية بإدارة الفندق لإعطائهم تفاصيل القمة".

وذكرت أنه "في الحدث الرئيس يوم الأحد، حفل العشاء في غرفة النبيذ للوزراء الستة، تم إعداد قائمة طعام تضم عناصر من جميع أنحاء الكيان الاسرائيلي، بما في ذلك الفلفل من وادي عربة، والأعشاب الصحراوية من حديقة كيدما، أما الطبق الرئيس فمن لحم الضأن من مرتفعات الجولان".