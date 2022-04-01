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وفد عسكري سوداني رفيع المستوى يصل كيان 'اسرائيل' سرا

وفد عسكري سوداني رفيع المستوى يصل كيان 'اسرائيل' سرا
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، أن وفدا عسكريا سودانيا رفيع المستوى وصل إلى الكيان الصهيوني قبل أيام في زيارة سرية.

العالم - السودان

ونقل موقع "الشرق نيوز"، عن مصادر سودانية، قولها إن الوفد السوداني وصل إلى الكيان الصهيوني، الثلاثاء الماضي، في زيارة سرية لبحث التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

وأضافت المصادر أن الوفد يضم قيادات رفيعة المستوى من القوات المسلحة وهيئة الاستخبارات العسكرية.

وأوضحت أن الوفد عقد جلسات مباحثات مشتركة مع مسؤولين صهاينه ناقشت القضايا الثنائية والتعاون العسكري والأمني.

ووفقا للمصادر، فإن الوفد السوداني من المقرر أن يغادر تل أبيب، اليوم الجمعة.

وكان القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد صرح في وقت سابق، إن العلاقة بين الكيان الصهيوني والسودان في طور التشكّل.

وأضاف البرهان في مقابلة صحفية نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الزيارات التي يجري تبادلها في هذه المرحلة بين الجانبين لا تتعدى كونها زيارات لأغراض تبادل المعلومات الاستخباراتية والمعلوماتية، ولا تحتاج إلى إعلان أو إخفاء.

واعتبر المسؤول العسكري أن مصلحة السودان في الفترة التي رفعت فيها لاءاتها الثلاث في وجه الكيان الصهيوني، مختلفة عن مصلحة السودان اليوم.

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