بينيت يشيد باتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات ويصفها بالتاريخية

العالم- الامارات

وقال بينيت، في بيان: "إنها لحظة هامة في العلاقات التي تربط كيان "إسرائيل" بدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف أنه يتم تعزيز العلاقات المتينة بالفعل بين الامارات والكيان اليوم من خلال اتفاقية التجارة الحرة، التي ستوطد التعاون الاقتصادي إلى حد ملموس بما يصب في مصلحة ورفاهية مواطني كلتا الدولتين ويعني المزيد من الحركة التجارية، والمزيد من فرص العمل، والمنتجات عالية الجودة بأسعار أرخص".

وتابع أنه "خلال لقائي الأخير بولي العهد، الشيخ محمد بن زايد (آل نهيان ولي عهد أبوظبي)، في شرم الشيخ، اتفقنا على إسراع العملية واستكمالها في غضون أيام معدودة، وهذا ما فعلناه".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وصف الاتفاقية بأنها "تاريخية"، وكشف عن استكمال كيان الاحتلال ودولة الإمارات العربية المتحدة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما.

وأضاف في بيان: "تمت مناقشة هذا الموضوع خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بين زايد، بأبو ظبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تم الاتفاق خلاله على إسراع المباحثات بهدف إبرام الاتفافية، وكذلك خلال لقائهما في مصر الأسبوع الماضي والذي اتفق فيه الزعيمان على إنجاز الاتفاقية في غضون أيام معدودة".

وذكر أنه "يدور الحديث عن اتفاقية شاملة وهامة، تشمل بين أمور أخرى قضايا تتعلق بتجارة البضائع، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية والمعايير، والجمارك، وتجارة الخدمات، والتعاون، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية".

وستشمل الاتفاقية 95 بالمئة من المنتجات التي تتم المتاجرة بها بين الامارات وكيان الاحتلال والتي ستكون معفية من الجمارك بشكل فوري أو تدريجي على غرار المنتجات الغذائية والزراعية، ومستحضرات التجميل، والمعدات الطبية، والأدوية وغير ذلك.