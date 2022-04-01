إندونيسيا وماليزيا توقعان اتفاقية لحماية العمال المهاجرين

العالم- اسيا والباسفيك

مذكرة التفاهم التي وقع عليها وزير الموارد البشرية الماليزي سارافانان موروغان، ووزيرة القوى العاملة الإندونيسية آيدا فوزية، تضع الخطوط العريضة لنظام "النافذة الواحدة" الذي ينظم عملية توظيف وتشغيل وترحيل العمالة الإندونيسية المهاجرة في ماليزيا.

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو: "لقد ساهم العمال المهاجرون الإندونيسيون كثيرًا في التنمية الاقتصادية في ماليزيا، لذلك من الطبيعي أن يحصلوا على أقصى قدر من الحقوق والحماية من بلدينا".

هذا وتجاوز تعداد سكان إندونيسيا هامش الـ 270 مليون نسمة، وخلق فائضا في العمالة، وماليزيا تعد أحد مقاصد الهجرة الرئيسية لذلك الفائض.

بحسب المجلس الوطني لتوظيف وحماية العمال الإندونيسيين في الخارج، فإن أكثر من تسعة وسبعين ألف عامل مهاجر إندونيسي سجلوا أسماءهم في مهام عمل ووظائف في ماليزيا في عام 2019، غير ان العدد تراجع عامي 2020 و2021.

رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب وجه خطابا في مؤتمر عقده خلال ثاني زيارة يقوم بها لجاكرتا منذ توليه المنصب في أغسطس الماضي.

وقال إسماعيل: "لطالما قدرت ماليزيا كدولة جوار، مساهمة العمال المهاجرين الإندونيسيين في التنمية الاقتصادية وحياة الشعب الماليزي"، مضيفا: "مذكرة التفاهم هذه سوف تضمن تنفيذ جميع عمليات توظيف وحماية العمال المهاجرين بشكل شامل من قبل الأطراف المعنية بناء على القوانين المعمول بها في كلا البلدين".