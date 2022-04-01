الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس التونسي: الحوار لا يمكن أن يكون مع الانقلابيين

الرئيس التونسي: الحوار لا يمكن أن يكون مع الانقلابيين
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن الحوار "لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدرات الشعب" أو مع من "أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل".

العالم – تونس

وخلال لقائه وفدا من الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي، قال سعيّد إن "الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية".

وأضاف أن "اجتماع اليوم دليل على أن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار" الذي قال إنه "لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدّرات الشعب ولازالوا ينكلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل".

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية أن سعيّد شدد على "ثوابت لا محيد عنها، وهي الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة"، وقال إنه "لا بد من وضع حدّ لشبكات الفساد التي تنخرها ولمحاولات المفسدين ضربها للحلول محلها".

وكان الاتحاد التونسي للشغل أعلن أمس تأييده لقرار سعيّد بحل مجلس النواب المجمد، إثر اجتماع عقده الأخير، وقرر فيه بأغلبية الأعضاء إلغاء القرارات التي اتخذها سعيّد منذ 25 يوليون الماضي، وقال إنها تشكل خرقا للدستور. ووصف سعيّد خطوة البرلمان بأنها محاولة انقلابية، وهو ما أدى إلى مزيد من الانقسام السياسي في البلاد.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

بعد حل البرلمان التونسي... قوى سياسية تطالب بانتخابات مبكرة وسعيد يرفض

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكرملين: قصف جيش أوكرانيا منشأة نفطية روسية لا يسهم بتهيئة ظروف ملائمة للتفاوض

في خطوة مفاجئة.. منحة من الصدر للثلث المعطل للتفاوض مع الجميع لتشكيل الحكومة العراقية

كأس العالم  إيران تواجه اميركا وانجلترا في المجموعة الثانية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 01-04-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 01-04-2022

عبد السلام يرحب بهدنة الامم المتحدة لمدة شهرين