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عضو الوفد الوطني اليمني عبدالملك العجري: الهدنة لا تلبي الحد الأدنى من متطلباتنا وهدفنا هو رفع الحصار وكل الإجراءات التي تمس حياة المواطنين

الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

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