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سوناطراك الجزائرية: لا نستبعد مراجعة أسعار صادرات الطاقة نحو إسبانيا

سوناطراك الجزائرية: لا نستبعد مراجعة أسعار صادرات الطاقة نحو إسبانيا
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال توفيق حكار، رئيس شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك"، إن الشركة لا تستبعد مراجعة أسعار صادراتها من موارد الطاقة نحو إسبانيا.

العالم - الجزائر

وأوضح حكار في حديثه مع وكالة الأنباء الجزائرية أنه "منذ بداية الأزمة في أوكرانيا انفجرت أسعار الغاز والبترول، وقد قررت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقدية الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها. غير أنه لا يُستبعد إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الإسباني".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الجزائر قادرة على تموين أوروبا التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، قال حكار "نتوفر حاليا على بعض المليارات (من الأمتار المكعبة الإضافية) التي لا يمكن أن تعوض الغاز الروسي. وفي المقابل، ومن خلال وتيرة استكشافاتنا فإن قدراتنا ستتضاعف في غضون أربع سنوات، ما ينبئ بآفاق واعدة مع زبائننا الأوروبيين".

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سوناطراك الجزائرية: لا نستبعد مراجعة أسعار صادرات الطاقة نحو إسبانيا

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