حماس تدعو إلى شدّ الرحال نحو المسجد الأقصى في رمضان

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في بيان صحفي إن نوايا المحتل وأطماعه الخبيثة مستمرة ضد القدس وأهلها، وضد المسجد الأقصى، وناشدت رجال القدس إلى شد سواعد الجدّ في هذا الشهر المبارك، وعقد العزم على الثبات والرباط ومقاومة هذا المحتل الزائل بإذن الله.

وأكدت الحركة أن مسجدنا الأقصى سيظل منطقة حرام على الاحتلال وجيشه ومستوطنيه، محذرة من مغبّة إطلاق العنان لقطعان مستوطنيه، لما في ذلك من استفزاز كبير سيعود على المحتل ومستوطنيه بالوبال، فشعبنا الذي رفع سيف القدس في وجه المحتل لم يغمده بعد ولن يغمده.

ووجهت الحركة التحية لأبطال شعبنا الفلسطيني الذين أبدعوا في مقاومة الاحتلال، ونفّذوا عمليات بطولية جاءت ردًّا صريحاً على عدوانه بحق القدس والمسجد الأقصى، وبحق شعبنا في الضفة والداخل وغزة، وستظل طريق المقاومة هي الخيار الأنجع والأقصر لاسترداد حقوقنا الوطنية.

ودعت الحركة عائلات القدس وأهلها الأحرار، إلى المحافظة على التنافس للرباط في الأقصى، ليكن شهر رمضان المبارك فرصة للتضامن والتكافل مع عوائل الشهداء والأسرى والجرحى، والمبادرة إلى زيارتهم ومؤازرتهم.