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يمينون بصوت واحد "7 سنوات من العدوان وسنصمد 7 اخرى"

السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

عشرات الالاف من الضحايا من الاطفال والنساء، وعشرات الالاف من الجرحى، ودمار ورعب وحصار على كامل ارجاء اليمن جراء العدوان السعودي الامريكي، حيث توزعت الضحايا على كامل الخريطة اليمنية.

خاص بالعالم

سبع سنوات من العدوان المتواصل على اليمن ودخلنا العام الثامن، هول ما حصل من العدوان السعودي ومن معه لا يوصف.

لكن ما هو الحاصل عند الشعب اليمني، رغم كل هذه الارقام والمجازر التي ترتكب بحقه، يخرج الشعب اليمني بمئات الالاف ليعبر عن ارادته وعزيمته وليقول للعدوان السعودي، سبع سنوات وسنصمد سبع سنوات اخرى، بل يتحدى العدو ومن خلف العدو امريكا وكيان الاحتلال الاسرائيلي، وكل هؤلاء الذين يعتدون على الشعب اليمني، ليقولوا لهم "نحن نصمد ونصمد ونمتلك زمام المبادرة، ونحن اصحاب الفعل ولسنا من يقوم بردة الفعل، كنا نحتفل بذكرى العدوان، اليوم نحتفل بذكرى الصمود الوطني".
لمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6111533

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