إختبار تهدئة التحالف في اليمن وشرط رفع الحصار

العالم – مع الحدث

كيف تفهم الخطوة مع استمرار غارات التحالف على مواقع في محافظة الجوف والقصف على صعدة؟ ماذا يعني التأكيد السعودي على التهدئة لانجاح مشاورات الرياض في غياب أنصار الله؟ ما مدى نجاح الموفد الأممي في مهمته الانسانية بعد لقاء وفد صنعاء في مسقط والإعلان بعدها عن هدنة لمدة شهرين؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى الهدنة في اليمن برعاية الامم المتحدة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

طالب الحسني – اعلامي يمني

د. وفيق مصطفى – عضو حزب المحافظين البريطاني