فشل مؤتمر الرياض..وانتصار اليمن الجريح

العالم - المحميات

اعلن النظام السعودي خلال الاسبوع الماضي عن مؤتمر الرياض، وهو عبارة عن مؤتمر جمع فيه من يريد ودفع لهم الاموال، حتى يشكلوا مؤتمر تحت مسمى مؤتمر اليمنيين، دون ان تحضر كل الاطراف اليمنية وأهمها "انصار الله"، وفي الاساس انصار الله لم يوافقوا على هذا المؤتمر ولا يريدون الحضور فيه، لانهم لا يقبلون ان يكون المؤتمر في السعودية المعتدية على اليمن ان تلعب دور الوسيط.

وكل هذا هو من اجل ان يحفظ النظام السعودي الخاسر في عدوانه على اليمن ماء وجهه امام العالم.

وفي خضم هذا الفشل السعودي الخارجي الكبير ماذا يحصل في الداخل السعودي، تهديمات جدة ومكة، ومليون نصف سعودي تهدمت بيوتهم دون ان يحصلو على اي تعويضات، وكانها حرب ممنهجة يشنها النظام السعودي على مكة وجدة.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..