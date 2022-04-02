قتل دموي لجريمة الاحتلال في فجر أول يوم من رمضان 

خاص بالعالم

حيث اطلقت قواته النيران على سيارة فلسطينية في فجر اول يوم من شهر رمضان الكريم، ما ادى الى استشهاد ثلاثة مقاومين من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي متأثرين باصاباتهم.

وعند انسحاب قوات الاحتلال اندلعت مواجهات في المنطقة، فيما تعهدت سرايا القدس بمواصلة مقاومة العدو الاسرائيلي والتصدي له، كتعبير أصيل عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي لا يقبل الاستسلام او الهزيمة.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الاسرائيلي ان الفلسطينيين الثلاثة قتلوا في تبادل لاطلاق النار بين جنين وطولكرم، واتهمهم بتنفيذ عمليات فدائية، وزعم ان الشهداء كانوا مسلحين وفي طريقهم لتنفيذ عملية ضد قوات الاحتلال.

فيما قالت صحيفة هآرتس ان جنودا اسرائيليين اصيبوا خلال تنفيذهم عملية الاغتيال، التي سبقها بساعات جريمة اخرى اسفرت عن استشهاد الاسير المحرر أحمد يونس الاطرش اثر اصابته برصاص الاحتلال في رأسه، خلال مواجهات اندلعت في الخليل.

سياسة القتل والاغتيال الممنهجة لكيان الاحتلال الاسرائيلي، اكدت حركة حماس انها لن توفر له الامن المزعوم الذي يبحث عنه، وانما ستزيد الشعب الفلسطيني قوة اصراراً على تعزيز مقاومته والاشتباك معه في كل الساحات ثأراً لدماء الشهداء ودفاعاً عن الارض والمقدسات.