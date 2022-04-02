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متحدث الحكومة: الولايات المتحدة أظهرت مرة أخرى أنها معادية للشعب الإيراني

متحدث الحكومة: الولايات المتحدة أظهرت مرة أخرى أنها معادية للشعب الإيراني
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي بهادري جهرمي، "ان اجراءات الحظر الأميركية الجديدة وعدم سماح هذه الدولة لمنشد إيراني بالدخول تحت ذرائع واهية، يظهر عداوة أميركا للشعب الإيراني في جميع الظروف".

العالم - ايران

وفي تغريدة له اليوم (السبت)، عبر حسابه الخاص على تويتر، كتب بهادري جهرمي، ان حكومة الولايات المتحدة التي تحمل سجلا واضحا لانتهاك المعاهدات الدولية ومعايير حقوق الإنسان، أظهرت مرة أخرى وفي نفس الوقت الذي باتت تدعي فيه حسن النية، أنها معادية للـ"شعب الإيراني" في جميع الظروف، وذلك من خلال فرضها اجراءات حظر جديدة وعدم سماحها لمنشد إيراني بالدخول تحت ذرائع كاذبة.

وكان المنشد الإيراني، علي رضا قرباني، متوجها الى مدينة إرفاين في ضواحي لوس أنجلوس لإقامة حفل موسيقي بهذه المدينة بمناسبة النوروز، الا ان رجال حرس الحدود الأميركيين بمطار تورنتو الدولي، لم يسمحوا له بالسفر.

وبعد اجتياز قرباني مرحلة تأكيد صحة التأشيرة وصلاحيتها وصعوده على متن الطائرة، تم انزاله من على متنها وإلغاء تأشيرته بعد أربع ساعات من الاستجواب.

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متحدث الحكومة: الولايات المتحدة أظهرت مرة أخرى أنها معادية للشعب الإيراني

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