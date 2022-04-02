هدنة إنسانية باليمن تدخل حيز التنفيذ مساء السبت

العالم - خاص بالعالم

في ردود الافعال اليمنية رحب رئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام باعلان المبعوث الاممي هدنة انسانية برعاية الامم المتحدة، وتعليقا على تلك التطورات، قال ‌‌‌‌‌‌‌عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، في تغريدة له إن ‏الهدنة المعلنة تتحقق مصداقيتها بالتنفيذ.



في ردود الافعال الاقليمية رحبت طهران بالهدنة الانسانية، وعبرت عن أملها في أن تشكل هذه الخطوة ارضية للبدء بمبادرة سياسية لحل الازمة في هذا البلد.وجدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة دعم بلاده للحل السياسي والانساني في اليمن، كما اعرب عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة تمهيدا للرفع الكامل للحصار وإقرار وقف دائم لإطلاق النار.



بدورها رحبت الخارجية العمانية بإعلان الهدنة ،وأكدت سلطنة عمان استمرار مساعيها مع الأمم المتحدة والأطراف المعنية بهدف إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى التسوية السياسية الشاملة.كما اعربت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بإعلان بدء الهدنة في اليمن.



كما رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإعلان عن هدنة لمدة شهرين في باليمن، مؤكدا وجوب الالتزام بوقف إطلاق النار، وشدد على ضرورة إنهاء هذه الحرب. من جهته أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش على جميع الاطراف بعد اتفاقهم على الهدنة بما في ذلك الهجمات عبر الحدود.



وتقضي الهدنة التي اعلنها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز جروندبرج؛باتفاق الطرفين المتحاربين في اليمن على وقف إطلاق النار لمدة شهرين ووقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده، وأنه يمكن تجديد وقف إطلاق النار بموافقة الطرفين.

وبمقتضى الاتفاق سيسمح لسفن الوقود بدخول ميناء الحديدة؛ وبتسيير رحلات جوية محددة من مطار صنعاء.

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