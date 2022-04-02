السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢
١٢:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا تجري تدريبات بحرية في مياه المتوسط

روسيا تجري تدريبات بحرية في مياه المتوسط
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن طرادات حاملة صواريخ وسفن أخرى تابعة للأسطول الحربي الروسي أجرت تدريبات في مياه البحر الأبيض المتوسط، اليوم السبت.

العالم- روسيا

وجاء في بيان للوزارة أن مجموعة من السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي، بالتعاون مع سفن من تشكيلة أسطول المحيط الهادئ الروسي "نفذت تدريبات على مكافحة الغواصات في البحر الأبيض المتوسط".

وأوضح البيان أن طواقم الطراد حامل الصواريخ "المارشال أوستينوف"، والفرقاطة "الأميرال كاساتونوف"، والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الفريق البحري كولاكوف" التابعة للأسطول الشمالي الروسي، إلى جانب طواقم الطراد حامل الصواريخ "فارياغ" والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الأميرال تريبوتس"، التابعين إلى أسطول المحيط الهادئ، نفذت مهام البحث عن غواصات العدو الوهمي وتتبعها.

وأشارت الوزارة إلى أن المهام المذكورة تم تنفيذها بمشاركة مروحيات "كا-27" التابعة للبحرية الروسية والمتخصصة في البحث عن الغواصات وتدميرها.

روابط ذات صلة

روسيا تطور مجموعة جديدة من أقمار استشعار الأرض عن بعد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس الوزراء البولندي: العقوبات المفروضة على روسيا لم يكن لها تأثير

السعودية تفرض غرامة 10 آلاف ريال على المعتمرين في هذه الحالة

فوائد العرقسوس في رمضان

رئيس مجلس السيادة السوداني يهدد بطرد مبعوث الأمم المتحدة

روسيا تجري تدريبات بحرية في مياه المتوسط

الكاظمي والسيسي يؤكدان أهمية تعزيز التعاون بين بلديهما