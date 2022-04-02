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ويبحث كثيرون عن فوائد العرقسوس للجسم في رمضان، باعتباره مشروب أساسي على المائدة الرمضانية ويغري الصائمون بحلاوة مذاقه.

يبحث كثيرون عن فوائد العرقسوس للجسم في رمضان، باعتباره مشروبا أساسيا على المائدة الرمضانية ويغري الصائمون بحلاوة مذاقه.

العرقسوس مشروب غني بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، إذ يحتوي على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامين ب1، وفيتامين ب2، وفيتامين ب3، فضلاً عن تركيزه العالي بالمعادن، مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم.

ومن أهم فوائد العرقسوس للجسم في رمضان ما يلي:

1- ترطيب الجسم

يخسر الصائمون الكثير من الماء خلال ساعات الصيام الطويلة، خاصة إذا صاحبها ارتفاع في درجات الحرارة، لذا يبحثون عن مشروبان تعوضهم ما فقدوه.

ويعتبر أحد أهم فوائد العرقسوس في رمضان ترطيب الجسم وتعويض الصائم عن السوائل المفقودة حلال النهار، ويمكن تناوله وقت الإفطار أو بعده.

2- الحد من حرقة المعدة

يعاني كثير من الصائمين من مشاكل حرقة المعدة واضطرابها، نتيجة التغير المفاجئ في عادات ومواعيد الأكل في رمضان.

ومن أهم فوائد العرقسوس في رمضان التخفيف والحد من حرقة المعدة، إذ يحتوي هذا المشروب على حمض (الجليسريزيك) الذي يمتلك خصائص مضادة الالتهابات، ويرفع مستوى مناعة الجسم، ويعمل على تسريع إصلاح بطانة المعدة وإعادة توازنها.

3- تخفيف الارتجاع المريئي

كشفت مجلة الطب الشعبي الأسترالية عن نتائج دراسة أجريت في سنة 2017 على 58 من مرضى الارتجاع المريئي، حيث أشارت إلى أن تناول جذر العرقسوس بشكل يومي يساعد على تخفيف أعراض الارتجاع المريئي بفاعلية تفوق استخدام أدوية مضادات الحموضة.

4- تخفيف عسر الهضم

يساعد شرب العرقسوس في رمضان على الحد من عسر الهضم، وفقا لنتائج دراسة أجريت في سنة 2012 ونشرت في مجلة الطب البديل، حيث تناول 50 متطوعا يعانون من عسر الهضم 75 ملليجراما من كبسولة العرقسوس لمدة 30 يوما، وأثبتت النتائج تحسن الأعراض بشكل كبير لديهم مقارنة بالمرضى الآخرين.

5- علاج القرحة الهضمية

يسهم شرب العرقسوس في رمضان في علاج القرحة الهضمية، بما فيها قرحة المريء، والمعدة، والأمعاء الدقيقة، والتي تحدث عادة نتيجة الإصابة بالجرثومة الحلزونية، سواء كانت قد حدثت خلال رمضان أو قبل الدخول في الشهر.

6- التخفيف من التوتر والقلق

يساعد شرب العرقسوس في رمضان على الحد من التوتر والقلق الذي قد يعتري بعض الصائمين خلال الشهر، إذ يسهم في رفع تركيز هرمون الكورتيزول في الدم، والذي يقوم بدوره بمقاومة الشعور بالقلق أو التوتر.

7- فقدان الوزن

على الرغم من قلة الدراسات حول فوائد عرق السوس في رمضان لخسارة الوزن، لكن يعتقد بعض العلماء أنه يساعد على فقدان الوزن بمعدل نصف كيلوجرام.