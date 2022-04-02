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عضو المكتب السياسي في حركة حماس حسام بدران: المتوقع خلال شهر رمضان أن تذهب الأمور إلى المزيد من المقاومة والاشتباك مع المحتل

السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 02-04-2022

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