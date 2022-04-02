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تركيا..

إقامة صلاة التراويح في جامع آيا صوفيا لأول مرة منذ 88 عامًا

إقامة صلاة التراويح في جامع آيا صوفيا لأول مرة منذ 88 عامًا
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

شهد مسجد "آيا صوفيا" في اسطنبول التركية أول صلاة تراويح تقام به منذ 88 عاما.

العالم- منوعات

وعلى مدار عامين، بسبب جائحة كوفيد 19، حظرت السلطات التركية إقامة صلاة التراويح، في إطار تدابير مواجهة تفشي الجائحة، ومع عودة الحياة إلى طبيعتها استقبل المسجد أول صلاة تراويح من شهر رمضان لهذا العام.

ومن المنتظر أن تقام في "آيا صوفيا" وباقي مساجد اسطنبول فعاليات مختلفة طوال الشهر الفضيل الجاري، من قراءة القرآن وختمه بطريقة المقابلة، والأدعية والأناشيد والابتهالات ودروس الوعظ.

كما ستقام صلاة التراويح أيام الجمعة والسبت والأحد بطريقة "أندرون"، التي كانت موجودة في تقاليد القصور العثمانية قديما.

ويقع "آيا صوفيا" في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة اسطنبول، واستخدم مسجدا لمدة 481 عاما (في أثناء الحكم العثماني)، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، وقبل ثلاثة أعوام تقرر إعادته إلى مسجد من جديد، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

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