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رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن محاولة عزله هي محاولة لتغيير النظام مدعومة من الولايات المتحدة

السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

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