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الرئيسان الروسي والكازاخي: نريد أوكرانيا محايدة وخالية من الأسلحة النووية

الرئيسان الروسي والكازاخي: نريد أوكرانيا محايدة وخالية من الأسلحة النووية
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة رويترز أن الرئيسين الروسي والكازاخي اتفقا خلال اتصال هاتفي على ضرورة التوصل إلى اتفاق بأن تكون أوكرانيا دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية.

العالم- روسيا

يتبع...

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