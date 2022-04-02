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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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الرئيس الشيشاني: مقاتلونا بدأوا اقتحام مناطق في ماريوبول (في اوكرانيا) ولن نترك الإرهابيين على قيد الحياة
العراق يرحب بإعلان الهدنة ووقف العمليات العسكرية داخل اليمن و يؤكد أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب
أوكرانيا تقول إن القوات الروسية "تنسحب بسرعة" من منطقتي كييف وتشيرنيغيف في شمال البلاد بهدف "تثبيت أقدامها" في الشرق والجنوب
رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن محاولة عزله هي محاولة لتغيير النظام مدعومة من الولايات المتحدة
رويترز: الرئيسان الروسي والكازاخي يتفقان خلال اتصال هاتفي على ضرورة التوصل إلى اتفاق بأن تكون أوكرانيا دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية
الجيش في مالي يقول إنه قتل أكثر من 200 من المسلحين في أحدث اشتباك خلال شهر من العنف المتصاعد
عضو المكتب السياسي في حركة حماس حسام بدران: المتوقع خلال شهر رمضان أن تذهب الأمور إلى المزيد من المقاومة والاشتباك مع المحتل
البابا فرنسيس يدعو إلى"استجابات واسعة ومشتركة"لأزمة الهجرة
مراسل العالم: تقول شرطة الاحتلال إن الثلاثة الشهداء كانوا قد نفذوا عدة عمليات ضد الاحتلال
حركة حماس تنعى شهداء جنين وتؤكد أن هذه الجريمة ستزيد الشعب الفلسطيني قوّة وتلاحما في مقاومة الاحتلال
الرئيسان الروسي والكازاخي: نريد أوكرانيا محايدة وخالية من الأسلحة النووية
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش
أفادت وكالة رويترز أن الرئيسين الروسي والكازاخي اتفقا خلال اتصال هاتفي على ضرورة التوصل إلى اتفاق بأن تكون أوكرانيا دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية.
العالم-
روسيا
يتبع...
تصنيف :
العالم
روسيا
الأزمة الأوكرانية
كلمات دليلية :
أوكرانيا
فلاديمير بوتين
قاسم جومارت توكاييف
دولة محايدة
خالية من الأسلحة النووية
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