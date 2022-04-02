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عمران خان: محاولة عزلي هي محاولة لتغيير النظام بدعم أمريكي

عمران خان: محاولة عزلي هي محاولة لتغيير النظام بدعم أمريكي
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الولايات المتحدة الأمريكية، بالوقوف وراء محاولة عزله من منصبه، قائلا ان "محاولة عزله هي محاولة تغيير للنظام مدعومة من الولايات المتحدة".

العالم- باكستان

وأضاف في كلمة موجهة للشعب: "محاولة تغيير النظام في باكستان تدخل سافر من الولايات المتحدة في سياستنا الداخلية"، مضيفا: " أدعو الباكستانيين للاحتجاج يوم غد في كل المدن رفضا للمؤامرات ضد الحكومة".

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس الوزراء الباكستاني، في خطاب متلفز، إنه لن يستقيل، رغم حقيقة أنه فقد الأغلبية البرلمانية وسيواجه تصويتًا بحجب الثقة كان مقررًا في 3 أبريل.

وقال خان المعروف كأحد أبرز لاعبي الكريكيت السابقين بالبلاد، إنه "لم يقبل أبدًا الهزيمة في الحياة"، وسيقاتل حتى آخر كرة، كما اتهم خلال خطابه المعارضة بإسقاط حكومة "تحت تأثير أجنبي".

وأضاف: "أعرف كيف أكافح وكيف أجاهد.. لن أدع هذه المؤامرة تنجح". ووفقًا لدستور باكستان، يتطلب الأمر 172 صوتًا على الأقل في الجمعية الوطنية لعزل رئيس الوزراء.

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