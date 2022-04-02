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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

إمكانية صمود الهدنة في اليمن ومسار التصعيد في تونس

إمكانية صمود الهدنة في اليمن ومسار التصعيد في تونس
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

یتناول برنامج بانورما فی ملفه هذه الليلة ..ترحيب الاطراف المحلية والاقليمية  والدولية بالهدنة الانسانية لمدة شهرين في اليمن.

العالم - بانوراما

وعبرت طهران عن أملها في أن تشكل هذه الخطوة ارضية للبدء بمبادرة سياسية لحل الازمة اليمنية.

وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة إنهاء الحرب في هذا البلد، بدورها رحبت صنعاء بالهدنة لكنها رأت ان مصداقية الهدنة تتحقق بالتنفيذ.

ويتناول البرنامج في ملفه الثاني.. رفع تحقيق محكمة الارهاب مع رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، من وتيرة التصعيد السياسي في تونس.

وفيما طالبت احزب واتحاد الشغل باجراء انتخابات مبكرة، رفض الرئيس سعيد الطلب وقال إنه لن يجري انتخابات خلال الشهور الثلاثة المقبلة في كانون الأول/ديسمبر المقبل بعد استفتاء على دستور جديد يجريه في تموز/يوليو.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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