السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد السليمانية.. هزة أرضية تضرب ديالى

بعد السليمانية.. هزة أرضية تضرب ديالى
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، هزة أرضية محافظة ديالى.

العالم - العراق

وقالت الهيأة في بيان، إن "الهزة سجلت في تمام الساعة 03:05:40 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،4) درجة حيث تبعد ( 17) كم شمال غرب خانقين من محافظة ديالى".

وأشارت إلى أنه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى"، داعية المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها (3,3) درجة حيث تبعد ( 9) كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية.

روابط ذات صلة

الكاظمي والسيسي يؤكدان أهمية تعزيز التعاون بين بلديهما

مكتب السيستاني يصدر توضيحاً بشأن رؤية هلال شهر رمضان

منحة من الصدر للثلث المعطل للتفاوض مع الجميع لتشكيل الحكومة العراقية

العامري: لا تنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر للحكومة العراقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمة التعاون الإسلامي ترحب ببدء الهدنة في اليمن

مفوضة حقوق الإنسان الروسية تطلع على أوضاع احتجاز الأسرى الأوكرانيين

السلطة الفلسطينية: تصعيد الاحتلال مع بداية شهر رمضان مرفوض ومدان

أكار: لا خطر على حركة الملاحة في البحر الأسود بسبب الألغام

العراق يعلن موقفه من هدنة اليمن

بعد السليمانية.. هزة أرضية تضرب ديالى