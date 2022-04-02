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للمرة الثانية.. انطلاق تسوية الميادين بريف دير الزور

للمرة الثانية.. انطلاق تسوية الميادين بريف دير الزور
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعادت الجهات المعنية السورية اليوم فتح مركز التسوية في مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي وذلك للمرة الثانية منذ انطلاق عملية التسوية الخاصة بأبناء المحافظة.

العالم - سوريا

عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم وأتوا من عدة قرى في الجزيرة السورية أشاروا في تصريحات لمراسل سانا إلى أن “جماعة "قسد" المدعومة من القوات الأمريكية حاولت منعهم مراراً من الوصول إلى مراكز التسوية إلا أنهم أصروا على القدوم إيماناً منهم بأن الدولة السورية هي الضامن الوحيد لإعادة من ضل الطريق إلى جادة الصواب وإلى حياته الطبيعية مع ذويه وأهالي منطقته”.

وقال مسعود البلال وهاني العريب وسعيد الجرو انهم قدموا من مناطق مختلفة في الجزيرة وقاموا بتسوية أوضاعهم ليعودوا إلى منازلهم وأراضيهم بريف دير الزور الشرقي ويمارسوا أعمالهم بالزراعة.

ولفت ذاكر الهزاع إلى أنه متخلف عن أداء الخدمة الاحتياطية وسوى وضعه ليلتحق بصفوف الجيش العربي السوري.

وتتواصل خلال الأيام القادمة عمليات التسوية في مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي لإتاحة الفرصة امام جميع المطلوبين للانضمام إليها بعد أن انضم الآلاف لها من أهالي المدينة في التسوية الماضية.

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