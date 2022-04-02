رئيسي: نأمل بتعزيز وحدة الامة الاسلامية في هذا الشهر الفضيل

العالم - ايران

وورد في برقيات تهنئة منفصلة وجهها الرئيس رئيسي الى نظرائه في البلدان الاسلامية اليوم السبت بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: إن نسائم شهر رمضان المبارك بلغتنا مرة أخرى لينال المسلمون وعباد الله الصالحون الفرصة في هذا الشهر المبارك والفياض، شهر نزول القرآن الكريم وتعيين مقدرات الانسان في ليلة القدر، لبلوغ المراتب السامية بفضل التقوى واجتناب المحرمات وتزكية النفوس وتهذيبها.

وأعرب عن أمله باتخاذ خطوات مؤثرة على نهج تعزيز الوحدة والتضامن بين صفوف الامة الاسلامية لاسيما ضد زمر التفرقة ومنها الارهاب التفكيري بفضل هذا الشهر المفعم بالرحمة والمغفرة وجهود القادة والمفكرين في البلدان الاسلامية والتأكيد على تنمية روح التعاطف والتضامن بين الشعوب الاسلامية ويشهد الجميع إزالة الظلم والاضطهاد وارساء السلام واستتباب الامن في جميع ارجاء العالم لاسيما في فلسطين.