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ملك البحرين يدعو اسرائيليين لقصره لتسلم "حمامة سلام"!

ملك البحرين يدعو اسرائيليين لقصره لتسلم
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، يوم الجمعة، أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة استقبل في قصره بالمنامة اثنين من الإسرائيليين، بعد أن وجّها رسالة طالبين فيها تسليم تمثال “حمامة السلام” للملك.

العالم - البحرين

وأوضحت الصحيفة أن الرسالة وصلت للملك عن طريق سفير البحرين في الكيان الإسرائيلي خالد الجلاهمة، ولم يعتقد الإسرائيليان أن يتلقيا دعوة شخصية للقاء الملك في قصره.

وأضافت أن الإسرائيليين أوريل بيرل وجوي مالكا روتنبرغ، وهما أعضاء في “دائرة الأعمال للاتفاقيات الإبراهيمية” تلقيا الدعوة من القصر البحريني بعد شهرين من إرسال رسالتهما، ووصلا قبل أيام قليلة إلى البحرين واستقبلهم ممثلو القصر الذين رافقوهم عن قرب إلى الفندق ثم إلى القصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقابلة مع الملك استغرقت نصف ساعة تحدّث خلالها بحرارة مشيدًا بما اسماها "عملية السلام" بين الطرفين في إشارة الى اتفاق التطبيع المخزي الذي وقعه النظام البحريني مع الكيان الاسرائيلي.

ودعا بيرل وروتنبرغ الملك وفق الصحيفة، لزيارة تل أبيب .

وردّ الملك قائلًا “سأزور إسرائيل مرة أخرى”.

ورغم أن الشعب البحريني يرفض التطبيع مع الاحتلال وقد شهدت البحرين تظاهرات رافضة للتطبيع، إلا ان سلطات المنامة أقدمت في سبتمبر/أيلول 2020 على حرق المراحل وتطبيع علاقتها السياسية والدبلوماسية والتجارية والثقافية مع الكيان الاسرائيلي.

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