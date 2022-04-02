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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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رئيس البلدية: نحو 300 شخص دفنوا "في مقابر جماعية" في بوتشا قرب كييف
المتحدث باسم الكرملين: محادثات روسيا مع أوكرانيا ليست سهلة لكن الشيء المهم أنها مستمرة
الدفاع الروسية تعلن إخراج مطار ميرغورود شمال شرق أوكرانيا عن الخدمة
نائبة وزير الدفاع الأوكراني: القوات الأوكرانية استعادت السيطرة بالكامل على أراضي منطقة كييف
القوات المسلحة اليمنية:بدخول الهدنة الإنسانية والعسكرية حيز التنفيذ نعلن التزامنا بالوقف الشامل للعمليات طالما استمر الطرف الآخر بذلك
الدفاع الأمريكية تعلن أنها اعادت الى الجزائر محتجزا في معتقل غوانتانامو
الأمم المتحدة تعلن دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين
مكتب آية الله السيد السيستاني يعلن غداً الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك
الرئيس الشيشاني: مقاتلونا بدأوا اقتحام مناطق في ماريوبول (في اوكرانيا) ولن نترك الإرهابيين على قيد الحياة
العراق يرحب بإعلان الهدنة ووقف العمليات العسكرية داخل اليمن و يؤكد أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب
الدفاع الروسية تعلن إخراج مطار ميرغورود شمال شرق أوكرانيا عن الخدمة
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش
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