السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٧:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث باسم الكرملين: محادثات روسيا مع أوكرانيا ليست سهلة لكن الشيء المهم أنها مستمرة

السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس السوري وسلطان عُمان يبحثان العلاقات بين بلديهما

"العدالة والتنمية" المغربي يستنكر بشدة تدخلات مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي

ملك البحرين يدعو اسرائيليين لقصره لتسلم "حمامة سلام"!

بالفيديو.. عمران خان يتحدث عن مؤامرة أمريكية للإطاحة به

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 02-04-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 02-04-2022