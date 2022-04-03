الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد 10 أشهر على اختفائه.. الإفراج عن مسؤول بالهلال الأحمر الليبي

بعد 10 أشهر على اختفائه.. الإفراج عن مسؤول بالهلال الأحمر الليبي
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

أفرج السبت عن أحد ممثلي جمعية الهلال الأحمر الليبي بعد عشرة أشهر من الاختفاء القسري في شرق البلاد، بحسب ما أعلن مصدر في النيابة العسكرية ووسائل إعلام محلية نقلا عن أقاربه.

العالم - ليبيا

وصرح مصدر في النيابة العسكرية لوكالة "فرانس برس" أن منصور عاطي "أفرج عنه رسميا بفضل وساطة قبيلته".

وذكر موقع "الوسط" الإخباري الليبي أن عاطي أُطلق سراحه "بعد 10 أشهر من الاختفاء القسري على أيدي جهات لم يجر الكشف عنها حسبما ذكر أصدقاء عاطي".

وخُطف عاطي، ممثل جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا مطلع يونيو 2021 بأيدي مجهولين، وفُتح تحقيق فور إعلان اختفائه.

ودخل الصراع السياسي في ليبيا منعطفا جديدا في مارس حين اتخذ برلمان طبرق قرارا بالمصادقة على حكومة جديدة في تحد واضح لـ"حكومة الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.

روابط ذات صلة

ليبيا: باشأغا يتحدث عن دخول طرابلس سلميا خلال ايام

فريق أممي يسعى للتحقق من وجود مقابر جماعية لمهاجرين بليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غانتس يهاتف وزير الدفاع الامارتي.. ماذا دار بينهما؟

بريطانيا تعتزم إرسال صواريخ مضادة للسفن إلى أوكرانيا

الزاملي يدعو إلى توحيد الصف للمضي في الإصلاح

استشهاد 3 يمنيين بقصف سعودي على صعدة

مصر تقرر إعفاء السودانيين من غرامات التأخير لتجديد الإقامة

وزارة الثقافة الجزائرية تمنع استعمال اللغة 'الفرنسية' وتعمم العربية