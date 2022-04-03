غانتس يهاتف وزير الدفاع الامارتي.. ماذا دار بينهما؟

العالم - الاحتلال

وقال غانتس في تغريدة عبر "تويتر: "هذا المساء تشرفت بالحديث مع صديقي ونظيري الإماراتي، معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع. حيث تمنيت له وللشعب الإماراتي العظيم رمضان كريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك هذه الليلة".

وأضاف: "خلال مناقشتنا، أكدت التزامي بتعميق وتوسيع العلاقات الحديثة والممتازة بين بلدينا وبين مؤسساتنا الدفاعية".

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق تطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.