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غانتس يهاتف وزير الدفاع الامارتي.. ماذا دار بينهما؟

غانتس يهاتف وزير الدفاع الامارتي.. ماذا دار بينهما؟
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أنه بحث مع وزير الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي تعزيز العلاقات الثنائية بين تل أبيب وأبو ظبي.

العالم - الاحتلال

وقال غانتس في تغريدة عبر "تويتر: "هذا المساء تشرفت بالحديث مع صديقي ونظيري الإماراتي، معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع. حيث تمنيت له وللشعب الإماراتي العظيم رمضان كريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك هذه الليلة".

وأضاف: "خلال مناقشتنا، أكدت التزامي بتعميق وتوسيع العلاقات الحديثة والممتازة بين بلدينا وبين مؤسساتنا الدفاعية".

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق تطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

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غانتس يهاتف وزير الدفاع الامارتي.. ماذا دار بينهما؟

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