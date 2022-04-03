جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب تحسبا لرد قطاع غزة

العالم - الاحتلال

وقالت القناة 13 العبرية: “إن الجيش قرر رفع حالة التأهب بعد اغتيال خلية الجهاد ليلة أمس، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين في جنين”.

ومن جانبه، أجرى رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، ورئيس الشاباك رونين بار، مشاورات مع قادة الجهاز في المقر بتل أبيب.

وعقب المشاورات، قال بينيت في تقييمه للوضع في الشاباك: “لقد أحبطنا قنبلة موقوتة الليلة”. حسب زعمه

وأضاف: “نفترض أنه ستكون هناك محاولات عديدة أخرى، ونعمل حاليًا على منعها أيضًا”. وفق قوله

وتابع بينيت: “نشهد أوج جهد مشترك، تبذله الأجهزة الأمنية لوضع حد لسلسلة العمليات الأخيرة واستعادة الأمن للمستوطنين”.

وزاد: “إن الهدف هو وقف المنفذين أينما وُجدوا، ومن المفضل أن يتم ذلك في مراحل تخطيط العملية، وإذا تعذر القيام بذلك فخلال مراحل التنفيذ أو في الميدان نفسه، سنجتاز هذه الفترة الصعبة، ولدينا خير الأجهزة الأمنية في العالم”. وفق قوله

بدوره قال بيني غانتس وزير الحرب الإسرائيلي، مساء يوم السبت، إن قواته لن تتوقف أو تتدخر أي جهد عملياتي من أجل تحقيق السلام والأمن واستعادة الهدوء بشكل كامل، حسب قوله.

جاء ذلك في أعقاب تقييم أمني أجراه غانتس بمشاركة كبار ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقال غانتس “ندرس حاليًا الخطوات التي يمكن أن نتخذها تجاه شهر رمضان .. وذلك بالتزامن مع الحفاظ على الأمن أولاً وقبل كل شيء .. الإرهاب يهدد القدرة على دفع مزيد من التحركات المنسقة مع السلطة الفلسطينية”. وفق تعبيره.

وأضاف: “لا نستطيع الاستمرار في التسهيلات بدون عودة الهدوء والاستقرار الأمني”.