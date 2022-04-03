مسلمو أمريكا يقاطعون التمور المستوردة من ‘اسرائيل’

العالم - هاشتاغ

وأعلنت مؤسسة (مسلمو أمريكا من أجل فلسطين) عن حملتها المتجددة سنوياً، قبل شهر رمضان من كل عام، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "قاطعوا_التمور_الإسرائيلية".

وفي اليمن، دخل العدوان السعودي الاماراتي على اليمن عامه الثامن مخلّفا الالاف من الضحايا بين شهيد وجريح ومعاق.

وبينما اعلنت الامم المتحدة هدنة لمدة شهرين اعلن اليمنيون ضرورة فك الحصار ووقف العدوان وعدم الانخداع بمفاوضات عبثية كالتي تجري في الرياض حاليا.

وفي فلسطين، يخيم على كيان الاحتلال الاسرائيلي كابوس مظلم، لا يبدو أنه سينتهي في الوقت القريب ولا البعيد؛ اسبوع واحد فقط شهد مقتل 11 مستوطنا اسرائيليا عسكريون على أيادي الأسود المنفردة في المقاومة الفسطينية الشجاعة في 3 عمليات فدائية متتالية بأشكالٍ مختلفة لا تتعدى أسلحتها الرشاشة والسكين. الى ذلك شهدت الساعات الاخيرة مواجهات دامية بين قوات الاحتلال من جهة والمقاومين في مخيم جنين من جهة اخرى.

في تونس استدعت وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب، رئيس البرلمان المجمدة أعماله، راشد الغنوشي، ونوابا شاركوا في الجلسة الإفتراضية بشبهة ''تكوين وفاق قصد التآمر على أمن الدولة الداخلي''. وكان رئيس البرلمان التونسي المنحل وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، قد أكد رفضه القاطع لقرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان.