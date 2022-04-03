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بالتزامن مع شهر رمضان؛ أمريكيون يقاطعون تمور 'اسرائيل'

الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

أطلق ناشطون متضامنون مع القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة حملة لمقاطعة التمور المستوردة من أسواق الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

العالم - فلسطين

أطلق ناشطون متضامنون مع القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة حملة لمقاطعة التمور المستوردة من أسواق الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وأعلنت مؤسسة (مسلمو أمريكا من أجل فلسطين) عن حملتها المتجددة سنوياً، قبل شهر رمضان من كل عام، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "قاطعوا_التمور_الإسرائيلية".

وتعاطف نشطاء مواقع التواصل مع هذا الوسم حيث كتب سعد الدين البركي:"كل تمرة تشتريها= رصاصة في صدر أحد اخواننا الفلسطينيين. قاطعوا_التمور_الاسرائيلية.

اما فتاح فقد غرد كاتباً:"مع إقبال شهر رمضان فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب فلا يصح أن تصوم عن الحلال وتفطر على حرام. الصهاينة يتسللون إلينا كل يوم بطرق شيطانية وهذه المرة تطبيع ومكسب مادي عبر تمور الأراضي التي سرقوها من الفلسطينيين. قاطعوا_التمور_الاسرائيلية ولا تقبلوا إلا بمنتج مكتوب عليه صنع في فلسطين".

بدوره غرد محمد عايش:"إحذروا التمور الاسرائيلية في رمضان.. لا تُنهوا صيامكم بتمور الاحتلال. كيف تعرف المنتج الاسرائيلي؟ أنظر الى الباركود، يوجد رقم، اذا كان أول ثلاث أرقام من اليسار ٧٢٩ فهذا يعني أنه منتج اسرائيلي".

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