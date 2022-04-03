شاهد: كابوس الأسود المنفردة يؤرق الاحتلال الاسرائيلي

العالم - الاحتلال

اسبوع واحد فقط شهد مقتل 11 مستوطنا اسرائيليا عسكريون على أيادي الأسود المنفردة في المقاومة الفسطينية الشجاعة في 3 عمليات فدائية متتالية بأشكالٍ مختلفة لا تتعدى أسلحتها الرشاشة والسكين.

الى ذلك شهدت الساعات الاخيرة مواجهات دامية بين قوات الاحتلال من جهة والمقاومين في مخيم جنين من جهة اخرى.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع حيث غرد خليل نصرالله:"عمليات الأسود_المنفردة لا يمكن منعها. إرباك المنظومة الأمنية في الكيان_المؤقت واضح. هم يعبرون عن خيبة. عملوا لسنوات من أجل تطويق المقاومة خاصة في الضفة، وسخروا كل شيء لتفكيكها وتحقيق الأمن. لكن أسدا_منفردا يخرج من حيث يحتسبون ولا يحتسبون ويوقع فيهم مقتلة. هذا لا يمكن مواجهته".

وجاء في تغريدة لحساب "انا لاجئ":"الحق يعلو ولا يعُلى عليه والباطل الى زوال الكيان_المؤقت وليعرف ويعي ذلك كل الاحرار والشرفاء وخاصة اخوتنا العرب فمهما طبّعت انظمتكم مع المحتل فكل ذلك سراب لفلسطين، الاسود_المنفردة سوف تحررها".

وكتب هادي قبيسي:"تقوم عصابات الكيان_المؤقت وأجهزته الأمنية باعتقال أقارب الأسود_المنفردة في الداخل، لكي يرتدع المقاوم التالي عن القيام بعمليته. طبعاً هذه السياسة جارية منذ أكثر من نصف قرن، دون نتيجة، والاعتداء سيحصل سواءً قام البطل بتنفيذ عمليته أو لا، فكل مقاوم يعتبر كل فلسطين عائلته".