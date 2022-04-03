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روسيا: كييف أصبحت أكثر واقعية بمقاربتها لمسألة وضع أوكرانيا المحايد

روسيا: كييف أصبحت أكثر واقعية بمقاربتها لمسألة وضع أوكرانيا المحايد
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوفد الروسي المفاوض إن كييف أصبحت أكثر واقعية في مقاربتها لمسألة وضع أوكرانيا المحايد وغير النووي لكن مشروع المعاهدة ليس جاهزا بعد لعقد قمة والمحادثات ستستأنف يوم الاثنين.

العالم - روسيا

وقال فلاديمير ميدينسكي كبير المفاوضين الروس في المفاوضات مع أوكرانيا، في بيان، "لقد أصبح الجانب الأوكراني أكثر واقعية في مقاربته للقضايا المتعلقة بالوضع المحايد وغير النووي لأوكرانيا، لكن مشروع المعاهدة ليس جاهزا بعد لتقديمه وعقد اجتماع قمة".

وأضاف ميدينسكي أن موقف روسيا من شبه جزيرة القرم ودونباس في المفاوضات لم يتغير.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا للممثل الروسي في المحادثات، فإن "الخبراء" الدبلوماسيين والعسكريين لأوكرانيا متأخرون كثيرا (مازالوا بيعيدن) في تأكيد نص المسودة حتى تلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل على المستوى السياسي.

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روسيا: كييف أصبحت أكثر واقعية بمقاربتها لمسألة وضع أوكرانيا المحايد

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