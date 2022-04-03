روسيا: كييف أصبحت أكثر واقعية بمقاربتها لمسألة وضع أوكرانيا المحايد

العالم - روسيا

وقال فلاديمير ميدينسكي كبير المفاوضين الروس في المفاوضات مع أوكرانيا، في بيان، "لقد أصبح الجانب الأوكراني أكثر واقعية في مقاربته للقضايا المتعلقة بالوضع المحايد وغير النووي لأوكرانيا، لكن مشروع المعاهدة ليس جاهزا بعد لتقديمه وعقد اجتماع قمة".

وأضاف ميدينسكي أن موقف روسيا من شبه جزيرة القرم ودونباس في المفاوضات لم يتغير.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا للممثل الروسي في المحادثات، فإن "الخبراء" الدبلوماسيين والعسكريين لأوكرانيا متأخرون كثيرا (مازالوا بيعيدن) في تأكيد نص المسودة حتى تلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل على المستوى السياسي.