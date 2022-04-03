الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اردوغان ... الغاية تبرر الوسيلة 

اردوغان ... الغاية تبرر الوسيلة 
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

2009 : اردوغان ينسحب من منتدى دافوس إثر مشادة حادة مع رئيس الكيان الإسرائيلي شمعون بيريز على خلفية أحداث غزة وقتل الفلسطينيين

2010 : اردوغان "تركيا لن تنسى ابدا قتلى قافلة المساعدات لغزة "مافي مرمرة"

2022 : اردوغان يتصل برئيس الكيان الإسرائيلي يتسحاق هرتسوع، ويصف العمليات الاستشهادية الأخيرة داخل المدن المحتلة عام 1948 بـ"الارهابية"

2022 : أردوغان يتمنى السلامة لرئيس وزراء الإحتلال نفتالي بينيت بعد إصابته بفيروس كورونا

2022 : اردوغان "التعاون في مجال الطاقة يعود بالفائدة على البلدين ويجب استمرار الزخم الذي تمخضت عنه المحادثات في الآونة الأخيرة"

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

اردوغان ما بين عام 2014 و 2022!

أردوغان وعمران خان.. و إمتحان الكرامة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

5 إصابات جديدة ووفاة 2 بكورونا في سوريا

اردوغان ... الغاية تبرر الوسيلة 

مصر: اسرة أبو الفتوح تكشف تفاصيل الاعتداء عليه وإصابته داخل المعتقل

تسجيل أعلى عدد إصابات بـ ’كوفيد-19’ منذ عامين في الصين

أفغانستان.. طالبان تحظر زراعة القنب والإتجار بالمخدرات في كافة أنحاء البلاد

العراق.. مفوضية الانتخابات تصادق على حل حزب سياسي