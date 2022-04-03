اردوغان ... الغاية تبرر الوسيلة 

العالم - سبورتي

2009 : اردوغان ينسحب من منتدى دافوس إثر مشادة حادة مع رئيس الكيان الإسرائيلي شمعون بيريز على خلفية أحداث غزة وقتل الفلسطينيين

2010 : اردوغان "تركيا لن تنسى ابدا قتلى قافلة المساعدات لغزة "مافي مرمرة"

2022 : اردوغان يتصل برئيس الكيان الإسرائيلي يتسحاق هرتسوع، ويصف العمليات الاستشهادية الأخيرة داخل المدن المحتلة عام 1948 بـ"الارهابية"

2022 : أردوغان يتمنى السلامة لرئيس وزراء الإحتلال نفتالي بينيت بعد إصابته بفيروس كورونا

2022 : اردوغان "التعاون في مجال الطاقة يعود بالفائدة على البلدين ويجب استمرار الزخم الذي تمخضت عنه المحادثات في الآونة الأخيرة"