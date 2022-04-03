شاهد: أوروبا ستستسلم لروسيا في هذا الشأن..

العالم - خاص بالعالم

وأوضح جورج علم في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان المرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان بدأت برنامجها الانتخابي بزيارة المناطق الريفية واذا هي تواجه امتعاض شعبي من ارتفاع كبير للسلة الغذائية وهذا ما يؤكد الانعكاس السلبي للحرب الروسية الاوكرانية علی المواطن الفرنسي.

وأضاف ان التفاهم والتقارب الاوروبي مع الولايات المتحدة ازاء الحرب الروسية الاوكرانية بدأ يتفتت منذ اسبوعين، بعدما تولی الرئيس الفرنسي ايمانوئل ماكرون رئاسة الاتحاد الاوروبي.

وأكد ان فرنسا والمانيا وصلتا الی هذه النتيجة ان الخطة التي اتخذها الرئيس الاميركي بايدن بقطع الامدادات الروسية عن اميركا لايمكن ان تسري علی الاتحاد الاوروبي.

وأشار الی ان ارتفاع اسعار النفط وارتفاع السلع الاستهلاكية تسبب في اعادة النظر في التقارب الحاصل بين اوروبا واميركا بشأن الموقف ضد روسيا.

وبيّن انه بعدما طالبت روسيا مبالغ غازها ونفطها بالروبل، بدأ التفكير الاوروبي بالتجاوب مع هذا الطلب، لانه تبين ان البديل عن الغاز الروسي غير متوفر وبالتالي الوعود التي وعد بها الرئيس الاميركي غيرقابلة للتنفيذ وتحتاج اوروبا لمدی طويل حتی تحقيق هذه الوعود واوروبا لاتستطيع الانتظار لهذه الموعد.

وشدد علی ان الكثير من الدول المنتجة أكدت انها تتقيد بسياسة اوبك بلاس موضحاً ان الضغط الاقتصادي علی الشعوب تسبب في وجود تباين بين أراء الاطراف الاوروبية.