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أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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امير عبداللهيان:نحن قريبون من التوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا ونقلنا مقترحاتنا حول القضايا المتبقية إلى الجانب الأمريكي من خلال الاتحاد الأوروبي
امير عبداللهيان يعرب عن ترحيبه ببيان مجلس الأمن الداعم لوقف إطلاق النار ويعتبر البيان الاحادي الجانب دون شجب الهجمات السعودية بانه غير بناء
امير عبداللهيان يؤكد على اهمية ارسال المساعدات الانسانية الى الشعب اليمني
امير عبداللهيان يعرب عن امله بانتهاء الحصار على الشعب اليمني بالكامل بالتزامن مع وقف اطلاق النار حتى لا تضيع هذه الفرصة المهمة
امير عبداللهيان يشدد على أن الوقت حان لاتخاذ خطوات أساسية نحو السلام والاستقرار في اليمن ورفع العقوبات بالكامل
وزير الخارجية الإيراني يعرب خلال اتصال هاتفي مع الامين العام للامم المتحدة عن ارتياحه لإقرار وقف إطلاق النار في اليمن ويشكره لدوره في هذا الصدد
مصدر ملاحي لقناة العالم: وصول ناقلة المازوت Splendour Sapphif إلى غاطس ميناء الحديدة باليمن حيث ترسو في الميناء في يوم غد
وزير القانون الباكستاني فؤاد تشودري: عملاً بالمادة 224 من الدستور العام تم حلّ مجلس الوزراء فيما يواصل عمران خان أداء مهامه كرئيس للوزراء
مراسل العالم : رئيس الجمهورية الباكستاني عارف علوي يوافق على اقتراح رئيس الوزراء عمران خان المتعلق بحلّ البرلمان
القيادي في حركة الانصاف الباكستانية فرخ حبيب:الانتخابات المقبلة بعد حلّ رئيس الجمهورية للبرلمانات (الفيدرالي والاقليمي) ستجري خلال 90 يوماً
نائب رئيس البرلمان قاسم سوري يعلن اختتام الجلسة ورفض اجراء التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش
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