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وزير الخارجية الإيراني يعرب خلال اتصال هاتفي مع الامين العام للامم المتحدة عن ارتياحه لإقرار وقف إطلاق النار في اليمن ويشكره لدوره في هذا الصدد

الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

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