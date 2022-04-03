قاليباف: شهر رمضان فرصة لتعزيز الاخوة والتعاون والتضامن بين المسلمين

العالم - ايران

وجاء في برقيات تهنئة منفصلة وجهها قاليباف لنظرائه في الدول الاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: ان شهر رمضان المبارك فرصة سانحة للسمو بروح الانسان وتعزيز الاخوة والتعاون والتضامن بين المسلمين، بأي عرق ولون وجنسية.

واضاف: انني اعتقد بان العالم الاسلامي اليوم بحاجة اكثر من اي وقت مضى للتمسك بالتعاليم والمعارف القرآنية والاسلامية العميقة.

واعرب قاليباف عن امله بـ"ان نشهد المزيد من ترسيخ وتقوية التلاحم والوحدة في صفوف الامة الاسلامية في رقعة العالم الاسلامي الواسعة"، داعيا الباري تعالى بالتوفيق والسعادة لنظرائه والرفعة والازدهار لحكومات وشعوب دولهم والمزيد من عزة وتقدم العالم الاسلامي.