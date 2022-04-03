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امير عبداللهيان يعرب عن ترحيبه ببيان مجلس الأمن الداعم لوقف إطلاق النار ويعتبر البيان الاحادي الجانب دون شجب الهجمات السعودية بانه غير بناء

الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

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