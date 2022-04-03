صلاح يقترب من التجديد مع ليفربول.. هذه تفاصيل راتبه الضخم

العالم - رياضة

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية في هذا الإطار، الأحد، أن إدارة فريق ليفربول توصلت إلى اتفاق مبدئي مع النجم المصري محمد صلاح، من أجل تجديد العقد والبقاء مع "الريدز" لفترة أطول وعدم المغادرة مع نهاية موسم 2021-2022.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها الصحيفة نفسها، فإن العقد الجديد لمحمد صلاح مع ليفربول سيضمن بقاء المصري ثلاث سنوات إضافية حتى عام 2025 تقريباً، وذلك بعد نجاح المفاوضات الأخيرة مع وكيل أعماله رامي عباس، الذي قاد عملية التفاوض من البداية حتى النهاية.

في المقابل، فإن راتب محمد صلاح سيصل بموجب العقد الجديد إلى 593 ألف يورو أسبوعياً، أي أنه سيتقاضى حوالي 31 مليون يورو سنوياً مع "الريدز"، وهو راتب مرتفع جداً للنجم العربي الذي يُقدم مستوى مُميزاً محلياً وأوروبياً.

وتنتظر جماهير فريق ليفربول في الوقت الحالي إعلان إدارة "الريدز" عن تجديد عقد محمد صلاح رسمياً في الأسابيع القادمة، وذلك من أجل تأمين بقاء واحد من أفضل الهدافين تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.