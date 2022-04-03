مقتل أكثر من 13 شخصا بإطلاق نار جماعي في كاليفورنيا

العالم - الأميركيتان

وقع الحادث بعد الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد، حيث قال شهود في المكان إن رجلاً فتح النار من سيارته على مجموعة كانت بالقرب من مطعم إل سانتو قبل أن يفر من مكان الحادث، حيث سُمع ما يصل إلى 50 طلقة نارية.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أن معركة كانت تدور في وقت إطلاق النار، لكن من غير الواضح ما إذا كان الحدثان مرتبطان أم لا، بحسب موقع "bnonews".

وبحسب التقارير الأولية، قُتل ما لا يقل عن 13 شخصًا بالرصاص، بينهم خمسة أعلنت وفاتهم في مكان الحادث، فيما تم العثور على ضحايا أخرى في مواقع متعددة، ربما بعد الفرار من مكان الحادث الأول.

وصرح المتحدث باسم قسم شرطة ساكرامنتو أنه يتم التحقيق في إطلاق النار مع العديد من الضحايا، فيما لا يزال وضع المشتبه به غير معروف.